На Київщині в ДТП загинув 9-річний хлопчик (фото)

Попередньо встановлено, що 38-річна кермувальниця легковика «Kia», рухаючись автодорогою Н-01, допустила зіткнення авта з задньою частиною автомобіля Volvo, який перебував у нерухомому стані в крайній смузі.

В результаті події 9-річний пасажир “Kia” загинув на місці, 38-річну кермувальницю доставили до лікарні. Водій самоскиду «Volvo” тілесних ушкоджень не отримав.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Працівники поліції продовжують працювати на місці події.

Відділ комунікації поліції Київської області