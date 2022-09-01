На Київщині від отруєння грибами померли сестри 9 і 18 років

Про це у Facebook повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

“Смертельне отруєння грибами. Загинула 9-річна дівчинка та її 18-річна сестра. Напередодні Катерина та її наречений зібрали гриби в лісосмузі, приготували вечерю, ще й пригостили маленьку сестричку. Згодом усіх трьох з гострим отруєнням госпіталізували”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначив Нєбитов, медики зробили все можливе, але врятувати Катерину не змогли. Сьогодні вночі в столичній лікарні від отруєння померла і малолітня Ліза.

Він закликав українців бути уважними у споживанні грибів: “В разі появи нудоти, болів в животі та інших симптомів отруєння, одразу звертайтесь до лікарів. Не ризикуйте своїм здоров’ям і життям”. // УНН