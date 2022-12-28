На Київщині водій загинув, влетівши на Lanos під вантажівку (фото)

У Київській області неподалік села Іванівка трапилася аварія. У ДТП загинув водій легкового авто, а ще одного пасажира госпіталізували з чисельними травмами.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Lanos» намагався виконати маневр обгону та виїхав на зустрічну смугу руху, де прямувала вантажівка. Передає Інформатор с посиланням на поліцію Київської області.

В результаті відбулося зіткнення двох транспортних засобів.

64-річний кермувальник легковика загинув до приїзду медиків, пасажир госпіталізований з численними переломами.

За фактом ДТП зі смертельним наслідком, працівники слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування [ч. 2 ст. 286 KKУ].