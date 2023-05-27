На Київщині вибух газового балону зруйнував будинок, господаря шпиталізували

У місті Буча, що у Київській області, в одному з будинків вибухнув газовий балон. Внаслідок цього був зруйнований будинок, а господаря забрала швидка.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Telegram начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

“Вибух газового балона в Бучі. Зруйновано будинок, господаря шпиталізували”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Нєбитов, “сьогодні близько 10:50 дідусь зайшов у хату, запалив сірник і пролунав вибух”.

Наразі на місці події працює поліція і ДСНС. З’ясовується причина надзвичайної ситуації.