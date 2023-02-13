На Київщині загинув чоловік, який кинувся діставати з води жінку

В зимовий час особливу занепокоєність рятувальників викликає загибель людей на льоду, адже з початку року на Київщині вже загинуло 7 осіб, 20 врятовано.

12 лютого водолази Ржищівської рятувальної станції дістали тіло чоловіка з р. Рось поблизу с. Мисайлівка, що потонув 11 лютого. Передає Інформатор з посиланням на ДСНС Київщини.

За попередньою інформацією сім’я з двох дорослих та двох маленьких діток відпочивала на р. Рось. Жінка, ймовірно перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, почала тонути, чоловік кинувся їй на допомогу, але сам провалився під лід. На щастя, крики про допомогу почув перехожий. Він врятував жінку та надавав допомогу дітям 3 та 4 років, чоловіка на жаль врятувати не вдалося.

Рятувальники вкотре нагадують: вихід на лід дітям без батьків заборонено! Пам’ятайте, перш ніж ступати на лід, потрібно переконатися у його достатній товщині. У різних місцях річок, озер товщина льодового покрову може бути різною. У гирлах річок та приток міцність льоду послаблена течією.

Для однієї людини безпечним вважається лід синюватого або зеленуватого відтінку, товщиною більшою за 7 см. Для групи людей безпечним є лід товщиною не менше, ніж 15 см. При пересуванні декількох людей по льоду треба йти один за одним на відстані.

Перш ніж ступити на лід водоймища, дізнайся про товщину льодового покриву за допомогою довгої загостреної палиці (плішні) чи іншого подібного предмета, але обов’язково легкого, який ти вільно можеш тримати в руці.