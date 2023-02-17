На Київщині згорів автовіз із сімома новими легковиками (фото)

На Київщині на трасі Київ – Чоп згорів вантажний автомобіль, який перевозив легкові автівки.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Вантажівка загорілась на автошляху поблизу села Калинівка, 17 лютого, близько 3 години ночі.

“Працівники Бучанського управління поліції Київщини з’ясували, що румунський автовіз, під керуванням 22-річного водія, рухався до Києва та був завантажений новими легковими автівками. Попередньо поліцейські встановили, що причиною пожежі могла стати несправність гальмівної системи”, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок займання, автовіз та сім легкових автомобілів знищено вогнем. На щастя, потерпілих немає.

Поліція Київщини закликає водіїв вчасно проводити технічний огляд та технічне обслуговування транспортних засобів. // LB.ua