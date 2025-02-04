На Київщині знищили майже тонну небезпечних кабачків з Туреччини
Держпродспоживслужба з’ясувала, що у вантажі овочів з Туреччини був перевищений вміст нітратів: вживати таку продукцію в їжу забороняє українське законодавство, відтак, весь товар був знищений.
На Київщині знищили партію свіжих кабачків вагою 810 кілограмів. Усі овочі пустили під ніж через невідповідність вимогам нормативних документів – виявилося, що в них був перевищений вміст нітратів. Щоправда, товар був не українського походження: усі кабачки приїхали до країни з Туреччини.
Посадовці Держпродспоживслужби повідомили, що знищення овочів відбувалося за участі представника Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бориспільського району, митників і прикордонників. Нині йдеться лише про одну партію – інші турецькі кабачки, що потрапляють до київських магазинів та на ринки, безпечні. // ІнформаторTweet