На Київщині знищили майже тонну небезпечних кабачків з Туреччини

Держпродспоживслужба з’ясувала, що у вантажі овочів з Туреччини був перевищений вміст нітратів: вживати таку продукцію в їжу забороняє українське законодавство, відтак, весь товар був знищений.

На Київщині знищили партію свіжих кабачків вагою 810 кілограмів. Усі овочі пустили під ніж через невідповідність вимогам нормативних документів – виявилося, що в них був перевищений вміст нітратів. Щоправда, товар був не українського походження: усі кабачки приїхали до країни з Туреччини.

Про виявлення небезпечних продуктів повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Київській області. Цього разу в поле зору потрапили кабачки, що прямували до Києва з Туреччини: у партії вагою 810 кг виявили перевищений вміст нітратів. Українське законодавство не дозволяє використовувати такі овочі в їжу, відтак, на них чекала єдина можлива доля – утилізація.

Посадовці Держпродспоживслужби повідомили, що знищення овочів відбувалося за участі представника Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бориспільського району, митників і прикордонників. Нині йдеться лише про одну партію – інші турецькі кабачки, що потрапляють до київських магазинів та на ринки, безпечні. // Інформатор