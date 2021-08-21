На Львівщині 14-річну дівчину вдарило струмом на залізничній цистерні

Її госпіталізували у реанімацію.

На Львівщині у Самборі 14-річну дівчину, яка вилізла на вагон-цистерну, вдарило струмом.

Про це повідомили обласні рятувальники.

“20 серпня о 18:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в м. Самбір отримала ураження електричним струмом дівчина 2007 р.н”, – йдеться у повідомленні.

Вагон стояв на залізничній станціїї «Самбір».

Рятувальники за допомогою висувної драбини, мотузки та твердих нош вони зняли потерпілу з вагону-цистерни та передали медикам.

Дівчину у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в реанімаційне відділення Самбірської центральної районної лікарні.

Обставини та причини події встановлюються. // LB.ua