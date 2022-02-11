На Львівщині авто на смерть збило пішохода та злетіло у кювет
Винуватцю трагедії загрожує до 8 років ув’язнення.
У курортному Славському Львівської області водій автомобіля Opel Corsa на смерть збив пішохода. Після цього транспортний засіб опинився у кюветі.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
За даними слідства, за кермом автомобіля був 31-річний житель одного із сіл Львівської області. В аварії постраждав 39-річний пішохід, житель Славського. Від отриманих травм чоловік загинув на місці трагедії.
У поліції відкрили провадження за за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.
Триває розслідування ДТП. // ДілоTweet