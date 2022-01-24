На Львівщині авто збило на тротуарі сім’ю з чотирьох осіб (фото)

Нещасний випадок трапився 23 cічня о 21:30 на автодорозі “Львів-Самбір-Ужгород”, поблизу Самбора.

Як повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, мешканець села Городище (Ралівська ТГ) Самбірського району 2001 року народження, керуючи автомобілем марки “Opel Vectra” вчинив наїзд на трьох пішоходів (у тому числі двох дітей 2012 та 2016 року народження), які перебували на тротуарі.

Внаслідок ДТП потерпілих з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано в Самбірську ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.

Як уточнили у поліції, авто збило 4-х осіб, цілу сім’ю: 33-річна жінка, 32-річний чоловік та двоє дітей віком 9 та 5 років – усі жителі Самбора. // Діло