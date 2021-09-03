На Львівщині фура врізалася в магазин, внаслідок аварії загинули четверо людей (фото)

У місті Рудки, на Львівщині сталося ДТП. Там перевернулася вантажівка.

Про це з місця події повідомляє журналістка Суспільного Ірина Мочульська.

Кореспонденти Суспільного повідомляють, що зі слів медиків, у аварії загинули четверо людей.

На фото видно, що водій перевозив щебінь.

Також внаслідок ДТП фура частково зруйнувала будівлю.

Як повідомили у поліції Львівської області, аварія трапилася близько 16:20 на вулиці Самбірській.

«Водій сідлового тягача «Рено» не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в’їхав у продуктовий магазин», — повідомили у поліції.

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід. Її доставили до лікарні. Її не вдалося врятувати.

На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання її правової кваліфікації.

Місто Рудки розташоване у Самбірському районі Львівщини.