На Львівщині фура врізалася в магазин, внаслідок аварії загинули четверо людей (фото)

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У місті Рудки, на Львівщині сталося ДТП. Там перевернулася вантажівка.

Про це з місця події повідомляє журналістка Суспільного Ірина Мочульська.

На Львівщині трапилася аварія за участі вантажівки, загинули чотири людини

Суспільне Львів

Кореспонденти Суспільного повідомляють, що зі слів медиків, у аварії загинули четверо людей.

На Львівщині трапилася аварія за участі вантажівки, загинули чотири людини

Суспільне Львів

На фото видно, що водій перевозив щебінь.

На Львівщині трапилася аварія за участі вантажівки, загинули чотири людини

Суспільне Львів

Також внаслідок ДТП фура частково зруйнувала будівлю.

Як повідомили у поліції Львівської області, аварія трапилася близько 16:20 на вулиці Самбірській.

«Водій сідлового тягача «Рено» не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в’їхав у продуктовий магазин», — повідомили у поліції.

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід. Її доставили до лікарні. Її не вдалося врятувати.

На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання її правової кваліфікації.

Місто Рудки розташоване у Самбірському районі Львівщини.

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