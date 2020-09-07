На Львівщині іноземець за кермом вантажівки збив насмерть велосипедиста

Смертельна ДТП трапилася 6 вересня близько 18.30 у прикордонному селі Шегині Мостиського району на Львівщині.

За інформацією правоохоронців, водій автопоїзда “Сканія” – 62-річний іноземець, рухаючись автодорогою «Львів-Шегині», здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку.

Від отриманих травм велосипедист, яким виявився 63-річний місцевий мешканець, помер на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. // Діло