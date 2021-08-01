На Львівщині розшукується лікарка, яка зникла безвісти кілька днів тому (фото)

На Львівщині розшукують 46-річну Войцеховську Інну Михайлівну

Про це пише Varta1.com.ua.

Зникла проживала у м. Львові по вул. Городоцькій, а працювала в смт. Дубляни в будинку для людей похилого віку, де і зникла 21.07.2021р.

Жінка медик за фахом. Опис: зріст: 1.63см., повної статури, колір очей: сірі, волосся: русе з висвітленими пасмами.

У разі отримання будь-якої інформації про дану особу просимо повідомити на лінію 102 або за номером 0980584356. // slovo.news