На Львівщині розшукують зниклого безвісти гіда (фото)
Востаннє чоловік виходив на зв’язок 19 листопада.
У Львівській області зник безвісти 39-річний гід Фрідріх Юхимівський.
Про це повідомляє пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.
Як зазначається, 19 листопада чоловік востаннє виходив на зв’язок. Тоді він спілкувався зі знайомим, якому сказав, що гуляє лісом. Наразі місцезнаходження його невідоме.
Прикмети
Вік: 39 років (1982 р.н.)
Статура: худорлява
Зріст: середній
Волосся: світло-руде, коротке
Очі: каро-зелені
Якщо у вас є якась інформація стосовно чоловіка, то повідомляйте її за телефоном: 0-800-310-911 або 102. // ДілоTweet