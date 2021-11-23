На Львівщині розшукують зниклого безвісти гіда (фото)

Востаннє чоловік виходив на зв’язок 19 листопада.

У Львівській області зник безвісти 39-річний гід Фрідріх Юхимівський.

Про це повідомляє пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

Як зазначається, 19 листопада чоловік востаннє виходив на зв’язок. Тоді він спілкувався зі знайомим, якому сказав, що гуляє лісом. Наразі місцезнаходження його невідоме.

Прикмети

Вік: 39 років (1982 р.н.)

Статура: худорлява

Зріст: середній

Волосся: світло-руде, коротке

Очі: каро-зелені

Якщо у вас є якась інформація стосовно чоловіка, то повідомляйте її за телефоном: 0-800-310-911 або 102. // Діло