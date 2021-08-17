На Львівщині у ДТП загинув водій і травмувалася 14-річна пасажирка (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 серпня на автодорозі «Київ-Чоп» в одному з сіл Стрийського району.



Як повідомили у поліції, зіткнулись автомобілі ВАЗ-2106, яким керував 49-річний житель міста Сколе та «Форд» під керуванням мешканця Київської області віком 36 років.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій «ВАЗу» та його 14-річна пасажирка. Вони були доставлені у лікарню, де незважаючи на зусилля медиків, чоловік помер від отриманих травм.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події. // Діло