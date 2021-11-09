На Львівщині велосипедист загинув після зіткнення з 14-річним мотоциклістом

ДТП сталася вночі 8 листопада в селі Рясне-Руське.



“8 листопада, близько 22:00 год. у с. Рясне-Руське (Львівська МТГ) мешканець с. Рясне-Руське 2007 року народження (дитина), керуючи мотоциклом “Х-Road 200” здійснив попутнє зіткнення з велосипедистом, мешканцем с. Рясне-Руське 1958 року народження, який від отриманих травм помер на місці події”, – повідомили у Департаменті цивільного захисту ОДА.

Водій мотоцикла із діагнозом: “ЗЧМТ, струс головного мозку, множинні забійні садна голови та верхніх кінцівок”, а також пасажир мотоцикла, мешканець с. Рясне-Руське 2004 року народження (дитина), із діагнозом: “струс головного мозку, множинні садна обличчя та лівої верхньої кінцівки” були госпіталізовані до Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Обставини події встановлюються. // Діло