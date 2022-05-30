На Львівщині внаслідок автозіткнення травмовані шестеро осіб (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 травня, близько 15.20, на автодорозі «Нижанковичі-Стрий» у селі Верхні Гаї Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваґен Ґольф», 19-річний житель Івано-Франківська, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з автомобілем «Опель Астра» під керуванням 37-річного мешканця Дрогобича.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у лікарню водій автомобіля «Фольксваґен Ґольф» та п’ятеро його пасажирів: дві 19-річні та дві 20-річні жительки Стебника, а також 18-річний мешканець Борислава.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області