На Львівщині внаслідок автозіткнення загинули батько з сином (фото)

Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль «Шкода Феліція», у якому перебували загиблі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою «Мерседес».

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 28 травня, близько 10.30 на автодорозі «Київ-Чоп» біля села Зубра. За кермом «Шкоди» перебував 54-річний мешканець міста Дніпро, вантажівкою керував житель Броварів віком 35 років. Внаслідок зіткнення водій легковика та його син-пасажир від отриманих травм померли на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінальгого кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області