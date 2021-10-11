На Львівщині внаслідок автозіткнення загинув водій «Волги» (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 жовтня близько 10.20 на автодорозі «Львів-Луцьк» неподалік села Ременів Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі ГАЗ-2410, яким керував 63-річний мешканець Волинської області та «Фольксваген Пасат» під керуванням місцевого жителя віком 29 років. Внаслідок ДТП водій «Волги» помер на місці події, водій «Пасата» тримав тілесні ушкодження.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області