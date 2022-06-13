На Львівщині внаслідок ДТП було травмовано дитину (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 червня, близько 15.40, на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Красів Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля «Сеат», 53-річна мешканка Львова, перестроюючись з однієї смуги на іншу, зіткнулася з автомобілем «Сузукі» під керуванням 52-річного львів’янина, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП водій «Сузукі» та його пасажир, 11-річний хлопець, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

За фактом слідчі відділення поліції № 2 Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області