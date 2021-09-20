На Львівщині внаслідок наїзду на зупинку загинув водій мікроавтобуса (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 вересня, близько 17.05, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Новий Милятин Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес Спрінтер», 34-річний мешканець Самбора, не впорався з керуванням і в’їхав у зупинку громадського транспорту.

Внаслідок ДТП отримав травми і був госпіталізований пасажир мікроавтобуса, 32-річний мешканець Самбора, а водій «Мерседеса» помер дорогою до медичного закладу.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області