На Львівщині внаслідок зіткнення чотирьох авто загинуло троє людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 10.00 на автодорозі «Київ-Чоп», неподалік села Зубра Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі «ВАЗ-2109», «Опель Астра», «Мазда» та «Сітроен».

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці події загинули водій та пасажир «ВАЗ», травмований пасажир автомобіля «Сітроен» помер дорогою до лікарні. Особисті дані учасників ДТП уточнюються.

На місці події працюють співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини.

Вирішується питання правової кваліфікації події.

Відділ комунікації поліції Львівської області