На Львівщині внаслідок зіткнення з автопоїздом загинув водій легковика (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 липня, о 14.40, на автодорозі «Київ – Чоп» біля села Гірне Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Форд Фокус», 64-річний мешканець одного з сіл Стрийського району, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автопоїздом «Volvo FH» з напівпричепом під керуванням 59-річного жителя Закарпатської області.

Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області