На Львівщині водій маршрутки знехтував ПДР та вилетів на залізничний переїзд під потяг

23 січня, близько 9 год. дорожньо-транспортна подія трапилася на залізничному переїзді 8 км перегону Ставчани – Любінь Великий, що на Львівщині.

Наближаючись до переїзду, водій маршрутного автобуса сполученням Львів – Пустомити знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд. Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню.

Внаслідок аварії зазнали травм два пасажири автобуса. Потерпілих доставлено у медзаклад м. Пустомити. У зв’язку з розслідуванням обставин ДТП на місці події, затримано рух двох приміських поїздів. Затримки в русі пасажирських поїздів нема. За попередніми висновками експертної комісії, що вивчає причини та обставини випадку, аварія трапилася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив правила дорожнього руху.

Залізничники констатують, що водії автотранспорту і надалі легковажать власним життям та безпекою пасажирів і продовжують порушувати правила дорожнього руху. Тому в черговий раз закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними й обережними і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. // Вартові еспресо