На Львівщині загинув 47-річний водій, авто якого влетіло у відбійник на зустрічній (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 26 листопада, о 10.40 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Любинці Стрийського району.

Як розповіли у поліції Львівської області, водій автомобіля «Шкода Октавія», 47-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у відбійник.

Водій «Шкоди» від отриманих травм помер на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. // Діло