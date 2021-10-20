На Львівщині загинув водій трактора, який перевернувся під час руху

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 жовтня, близько 13.00, у лісі поблизу села Підмонастир Львівського району.

Про це повідомили у поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій трактора «Булат Т-220» з причепом, місцевий 45-річний мешканець не впорався з керуванням та перекинувся.

Внаслідок ДТП тракторист від отриманих травм помер на місці події.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події. // Діло