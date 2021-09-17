На Львівщині загинув водій, якого затиснуло між двома вантажівками

Ввечері 16 вересня у ДТП біля кордону з Польщею загинув водій вантажівки. Чоловіка затиснуло між двома великогабаритними автомобілями.

Про це інформують у департаменті цивільного захисту ОДА.

“16 вересня, близько 22:25 год., на території пункту пропуску «Шегині», водій вантажного автомобіля «DAF», мешканець Хмельницької області 1957 року народження, намагаючись потрапити у автомобіль, який почав самовільно рухатись, не встиг зреагувати та був затиснутий між своїм та іншим припаркованим вантажним автомобілем. Внаслідок ДТП, водій автомобіля «DAF», від отриманих травм, помер на місці події”, — йдеться в повідомленні.

Обставини події встановлюються. // Діло