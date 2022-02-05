На Львівщині зіткнулись три авто. В одному з них виявили мертвого 75-річного водія

Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили у салоні одного з транспортних засобів тіло водія. Причини його смерті зараз встановлюються.



Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 лютого, близько 14.00, на вулиці Підкови у місті Сокаль Червоноградського району, повідомили у поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Кенго», 75-річний мешканець одного з сіл району, скоїв бокове зіткнення з автомобілем «Форд Гелексі» під керуванням 40-річного жителя Сокаля, після чого виїхав на перехрестя вулиць Шевченка та Чайковського, де скоїв зіткнення із автомобілем «Фольксваген Транспортер» під керуванням 34-річного мешканця Червонограда.

Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили у салоні «Рено» тіло водія. Причини його смерті зараз встановлюються.

За фактом слідчі територіального відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події. // Діло