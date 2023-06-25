На Львівщині 10-річна дівчинка загинула в результаті ураження електрострумом

Дріт обірвало внаслідок негоди.

У селі Глібовичі Львівського району внаслідок ураження електричним струмом загинула десятирічна дівчинка.

Про це повідомив у Телеграмі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“У селі Глібовичі Львівського району внаслідок обриву електропроводу струм смертельно уразив десятирічну дівчинку”, – написав Козицький.

Очільник ОВА уточнив, що за попередньою інформацією, дівчинка доторкнулася до дроту, який обірвало внаслідок негоди. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. // LB.ua