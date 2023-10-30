На Львівщині 29-річний житель Тернополя , водій автомобіля «Peugeot 407», влетів у дерево та огорожу, травмована пасажирка

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 жовтня, близько 01.20, у селі Гостинцеве Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Peugeot 407», 29-річний житель Тернополя, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у дерево, а потім в огорожу.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля, 28-річна мешканка Тернополя, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

За фактом слідчі відділення поліції №1 Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області