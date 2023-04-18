На Львівщині п’яний мотоцикліст травмував малолітню велосипедистку

Правоохоронці нагадують – нетверезий водій становить потенційну загрозу усім учасникам дорожнього руху. Навіть найменші дози алкоголю впливають на організм людини: порушується координація рухів, швидкість реакції, зір. Це обов’язково впливає на керування транспортним засобом – водій не може адекватно оцінювати дорожню обстановку, вчасно реагувати на її зміни, що призводить до ДТП, часто – з травмованими та загиблими. У жодному разі не сідайте за кермо, якщо перебуваєте у стані сп’яніння.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 квітня, близько 19.00, у селі Завадівка Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Shineray», 20-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з велосипедом, яким керувала 13-річна жителька одного з сіл Самбірського району.

Внаслідок ДТП малолітня велосипедистка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Встановлено, що водій мотоцикла перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області