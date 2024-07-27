На Львівщині розшукали зниклу 11-річну Соломію. Пошукова операція тривала майже 7 діб

Сьогодні, 27 липня, близько одинадцятої години ранку правоохоронці виявили дитину у лісовому масиві неподалік міста Рава-Руська, на відстані близько шести кілометрів від дому. Дівчинка виснажена, але загрози життю немає. Пошукова операція тривала майже сім діб.

Про зникнення Соломії 20 липня у поліцію повідомила мати. За її словами, дочка вийшла з дому о 16:00. З моменту народження повідомлення пошуки дитини ні на хвилину не припинялись.

До розшуку було залучено більше 600 осіб: поліцейські, рятувальники, прикордонники, кінологи, волонтери та мешканці Львівщини.

Учасники операції прочісували лісові масиви, обстежували водойми, опитувпли очевидців та встановлювали ймовірний маршрут руху дівчинки, вивчаючи записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Були задіяні гвинтокрили та квадрокоптери.

«Наша віра і наші спільні зусилля виявились не марними. Соломію розшукали, зараз вона під наглядом лікарів. Ми вдячні усім, хто долучився до пошуків, допомагав прочісувати місцевість, надавав інформацію та не втрачав надію. Врятувати її стало можливим лише завдяки нашій спільній роботі», – зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

За словами медиків, дівчинка дуже виснажена, проте загрози життю немає.

Відділ комунікації поліції Львівської області