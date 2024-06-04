На Львівщині співробітники військкомату збили велосипедиста, який тікав від них
Авто військовослужбовців частково з’їхало до канави.
У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували відео, на якому співробітники військкомату намагаються наздогнати велосипедиста.
“На прохання військовослужбовців РТЦК пред’явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді”, – йдеться у повідомленні.
У військкоматі запевнили, що учасники групи оповіщення є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин.
- Значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці ЗСУ, нібито службовці військкоматів та конфлікти жителів із ними – це продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій, їх знімають спеціально, запевнили в Сухопутних військах.