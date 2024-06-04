На Львівщині співробітники військкомату збили велосипедиста, який тікав від них

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Авто військовослужбовців частково з’їхало до канави.

У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували відео, на якому співробітники військкомату намагаються наздогнати велосипедиста.

“На прохання військовослужбовців РТЦК пред’явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді”, – йдеться у повідомленні.

У військкоматі запевнили, що учасники групи оповіщення є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин.

“Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти”, – зазначили в пресслужбі.
  • Значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці ЗСУ, нібито службовці військкоматів та конфлікти жителів із ними – це продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій, їх знімають спеціально, запевнили в Сухопутних військах.

LB.ua

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