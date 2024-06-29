На Львівщині в результаті обвалу на шахті загинули двоє горняків

Двоє шахтарів, 36 та 37 років, загинули під завалами.

На Львівщині на шахті “Відродження” у селі Межиріччя Червоноградського району 29 червня сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Під завалами загинули двоє шахтарів.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

“На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті “Відродження” у Червоноградському районі, підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося.