На Львівщині в результаті обвалу на шахті загинули двоє горняків
Двоє шахтарів, 36 та 37 років, загинули під завалами.
На Львівщині на шахті “Відродження” у селі Межиріччя Червоноградського району 29 червня сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Під завалами загинули двоє шахтарів.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
- Андрій Кончук, 37 років. На шахті “Відродження” працював майже три роки, до того – на шахті “Великомостівська”.
- Володимир Макогін, 36 років. На шахті “Відродження” працював шість років.
Вічна памʼять. Щирі співчуття рідним”, – написав Козицький. // ТСН