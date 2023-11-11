На Львівщині вчительку музики судили за підробку оцінок у шкільному журналі
На Львівщині судили вчительку музики, яка виставляла фейкові оцінки у шкільному журналі.
Інцидент стався у школі Червоноградської громади, йдеться у вироку Сокальського районного суду.
За даними слідства, жінка внесла у журнал 5 класу неправдиві відомості щодо відвідувань та балів учнів, які взагалі не навчались у її класі та школі. Така ж ситуація повторилась із журналом 7 класу.
Жінка сказала суду, що розкаюється, та просила суворо її не карати. Педагога судили за підробку документів (ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 358 КК України).
Їй призначили рік та місяць обмеження волі, але звільнили від покарання з річним іспитовим терміном.
Вирок ще не набрав законної сили, і вчителька може подати апеляцію. // УП. ЖиттяTweet