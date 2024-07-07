На Львівщині внаслідок ДТП загинула водійка легковика (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 липня близько 16.00 на автодорозі «Київ-Чоп» у Львівському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль «Шевроле Круз», яким керувала 38-річна жителька Чернігова та вантажівка «ДАФ» під керуванням мешканця Рівненської області віком 30 років. Внаслідок зіткнення водійка «Шевроле» отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події, двоє її пасажирів – діти віком 4 та 8 років, були доставлені до лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області