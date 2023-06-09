На Львівщині внаслідок ДТП загинув водій мікроавтобуса (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 червня, близько 16.50, на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» між селами Хлопчиці та Новосілки Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Nissan Primastar», 62-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій мікроавтобуса загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області