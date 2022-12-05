На Львівщині внаслідок зіткнення вантажівок загинули два водії

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 грудня о 19.35 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу селища Олесько Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки «Renault Premium», 56-річний мешканець міста Олександрія Кіровоградської області, здійснив зіткнення з вантажним автомобілем «Mercedes-Benz», яким керував 38-річний мешканець одного з селищ району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм обидва водії транспортних засобів загинули на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області