На Львівщині внаслідок зіткнення з автомобілем загинув керманич підводи (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 серпня, близько 21.40, на автодорозі «Буськ-Берестечко» поблизу селища Лопатин Червоноградського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Volkswagen Caddy», 42-річний житель одного з сіл району, здійснив зіткнення з гужовою підводою, якою керував 63-річний місцевий мешканець.

Внаслідок ДТП керманич підводи отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області