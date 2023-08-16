На Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув неповнолітній пасажир скутера

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 серпня, близько 21.30, на автодорозі «Львів-Луцьк» у селі Бабичі Червоноградського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки «DAF», 29-річний житель одного з сіл Стрийського району, здійснив зіткнення зі скутером «Unu», яким керував 16-річний місцевий мешканець.

Внаслідок ДТП водій двоколісного отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Пасажир скутера, 17-річний місцевий мешканець, від отриманих травм помер на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області