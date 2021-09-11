На Львовщине мужчина на автомобиле сбил насмерть двухлетнюю дочь

От полученных травм девочка скончалась еще до приезда «скорой».

Как рассказали в полиции области, трагедия произошла вчера, 10 сентября, около 21:15 в одном из сел Яворовского района.

31-летний местный житель за рулем «Опель» двигался задним ходом в своем дворе и наехал на собственную двухлетнюю дочь. От полученных травм ребенок скончался.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Водителя задержали, вскоре суд должен избрать ему меру пресечения.

В Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА рассказали, что девочка умерла до приезда бригады скорой медицинской помощи. // УНИАН