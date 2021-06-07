На Львовщине мужчина погиб, пытаясь остановить катящийся в карьер автомобиль

Мужчина оставил автомобиль на вершине карьера и спустился к воде. Когда транспортное средство неожиданно покатилось вниз, он пытался его остановить, однако попал под колеса.

Во Львовской области мужчина получил смертельные травмы, пытаясь остановить автомобиль, который катился с вершины карьера.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, происшествие произошло 6 июня около 16:00.

Как предварительно установили правоохранители, 32-летний житель одного из сел Яворивского района приехал собственным автомобилем Volkswagen Touran на водоем, расположенный недалеко от города Судовая Вишня, оставил транспортное средство на вершине карьера и спустился к воде.

«Неожиданно автомобиль покатился вниз — человек увидел это и пытался остановить транспортное средство, однако попал под колеса, в результате чего получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса («нарушение правил безопасности дорожного движения»).

Проводится расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. // УНИАН