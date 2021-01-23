На Львовщине от отравления угарным газом погибли взрослый и малолетний ребенок

Во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли два человека, один из которых ребенок 2016 рождения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

«Отравление угарным газом. 22 января около 11:30 ч. в с. Станковцы (Новораздольская ТО, Стрыйский район), в частном жилом доме по ул. Переездная, в результате отравления, вероятно, угарным газом, погибли 2 человека (местные жители), из них 1 ребенок 2016 года рождения», — сообщили в Депертаменте.

Дом оборудован газовой плитой, двумя дымоходными дровяными печами.

Аварийной бригадой АО «Львовгаз» прекращена подача газа в квартиру.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.