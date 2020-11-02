На Львовщине в ДТП погибли два человека (фото)

Легковушка врезалась в заднюю часть прицепа

Во Львовской области легковушка столкнулась с автопоездом. В результате ДТП погибли два человека, еще один находится в реанимации.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, авария произошла в Червонограде на улице Радеховской. 25-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и въехал в заднюю часть автопоезда, который в то время сбавлял скорость для поворота.

В результате столкновения водитель легковушки и его 24-летний пассажир погибли на месте происшествия. Другой пассажир Mercedes Benz получил телесные повреждения. Его госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. // Сегодня