На Львовщине в песчаном карьере засыпало экскаватор, водитель погиб

Во Львовской области в результате оползня на песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

В селе Тростянец Николаевского района во время проведения работ на песчаном карьере произошел оползень, в результате чего под слоем почвы оказался экскаватор с водителем. Сообщение о происшествии поступило в 15.30.

«В 16:30 спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего мужчины 1963 года с покореженной кабины и передали медикам», — говорится в сообщении.