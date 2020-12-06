На Миколаївщині поліцейські розшукують молоду дівчину (фото)

Братським відділом поліції ГУНП в Миколаївській області встановлюється місцезнаходження Ковтуненко Любов Василівни 2003 року народження, яка з 27 листопада не виходить на зв’язок із рідними та місце її перебування невідоме.

Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, обличчя пряме худорляве, волосся пряме темне коротке, брови тонкі, ніс прямий, губи тонкі, очі темні.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити її до Братського відділу поліції за адресою: смт Братське, пров. Європейський, 13 або за телефонами: (068) 814 08 70, (05131) 9-12-54.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області