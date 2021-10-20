На Миколаївщині поліція розшукує неповнолітню Вероніку Басараб (фото)

Відділенням поліції № 2 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області встановлюється місцезнаходження 13-річної Басараб Вероніки Сергіївни, яка вчора, 19 жовтня, пішла з дому та досі не повернулась, місце її знаходження невідоме.

Прикмети: зріст 160 см, волосся русяве, худорлявої статури, очі карі.

Була одягнена у темно-сині джинси, чорні кросівки, куртку темно-синього кольору з хутром синього кольору на капюшоні.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління за адресою: Миколаїв, вул. 12-та Поздовжня, 42 А, або за телефонами (0512) 64-95-99, (0512) 53-13-59,102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області