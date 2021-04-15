На Миколаївщині у ДТП попав мікроавтобус, який віз померлих від COVID-19. Його водій загинув

Керманич іншого авто зазнав травмувань та госпіталізований.

Сьогодні, 15 квітня, близько 6:05 ранку на автодорозі Н-11 «Миколаїв — Дніпро» біля селища Михайло-Ларине зіткнулися вантажний автомобіль пошти Фотон Кобальт та мікроавтобус Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від коронавірусу в трунах.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від отриманих ушкоджень помер на місці. 46-річний керманич другого авто зазнав травмувань та госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). // LB.ua