На Миколаївщині у ДТП попав мікроавтобус, який віз померлих від COVID-19. Його водій загинув
Керманич іншого авто зазнав травмувань та госпіталізований.
Сьогодні, 15 квітня, близько 6:05 ранку на автодорозі Н-11 «Миколаїв — Дніпро» біля селища Михайло-Ларине зіткнулися вантажний автомобіль пошти Фотон Кобальт та мікроавтобус Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від коронавірусу в трунах.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від отриманих ушкоджень помер на місці. 46-річний керманич другого авто зазнав травмувань та госпіталізований.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.
Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). // LB.uaTweet