На Миколаївщині у ДТП за участю двох вантажівок DAF загинув один із водіїв (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 12 грудня, близько 6:35 на автодорозі Н-11 «Миколаїв-Дніпро» неподалік смт. Казанка. За попередніми даними, 45-річний водій вантажівки марки DAF не впорався з керуванням та допустив зіткнення з другим вантажним автомобілем, також DAF, який стояв на узбіччі дороги, а водій виконував ремонтні роботи.

Від отриманих тілесних ушкоджень 57-річний керманич загинув на місці, а іншого водія з травмами різного ступеню тяжкості доставили до медичного закладу.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Поліцейські просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або за телефонами (093) 714 4520, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області