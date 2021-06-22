На Миколаївщині внаслідок зіткнення чотирьох авто загинули двоє людей, є травмовані, серед них діти

Сьогодні, 21 червня, близько 15:10 на 89 км автодороги М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» у Миколаївському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo та Skoda Oktavia, а також вантажівки DAF.

За попередніми даними, в наслідок ДТП до медичного закладу доставлені п’ятеро людей із травмами різного ступеню тяжкості віком від 34-х до 42-х років, у т.ч. двоє дітей 2005 та 2013 р.н.

Двоє громадян загинули, це водій та пасажир Chery Tiggo.

Остаточна кількість постраждалих, причини та всі обставини автоаварії встановлюються.

Наразі на місці події працюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, криміналісти, медики та рятувальники, які деблокують тіла.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб».

Відділ комунікації поліції Миколаївської області